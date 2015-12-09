"Яндекс" опубликовал список самых популярных запросов в 2015 году

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Российский поисковик "Яндекс" на основании проведенного исследования назвал главные события и явления, а также людей, которые вызвали наибольший интерес у пользователей системы в уходящем году.

Популярные запросы были разделены на 11 категорий: события в стране и мире, мужчины, женщины, премьеры, интернет, спорт, фильмы, российские сериалы, зарубежные сериалы, телепроекты и игры.

Среди событий в стране и мире лидером по числу запросов стало падение российского самолета в Египте, война в Сирии и ИГИЛ, а также парад в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В категории "мужчины" в первой тройке "Яндекса" оказались политик Борис Немцов, музыкант Батырхан Шукенов и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Среди женщин чаще всего в запросах фигурировали имена певиц Жанны Фриске и Полины Гагариной, а также украинской модели Анны Дурицкой.

Из премьер пользователей "Яндекса" более всего интересовали презентации смартфона Samsung Galaxy S6 и операционной системы Windows 10, а также запуск телеканала "Матч ТВ". В категории "интернет" лидируют запросы о сайте "Память народа", видео о плетении из резиночек и феномене белого/синего платья.

Из спортивных событий чаще всего искали новости о чемпионате мира по хоккею, и матчах Россия – Канада и Россия – США, проходивших на этом турнире.

Тройка самых популярных телепроектов состоит из программ ТНТ – "Битва экстрасенсов", "Холостяк" и "Танцы". Из фильмов лидерами по запросам стали "50 оттенков серого", последняя часть "Мстителей" и седьмой "Форсаж".

Самыми запрашиваемыми у поисковика российскими сериалами стали "Молодежка" (СТС), "Сладкая жизнь" (ТНТ) и "Закон каменных джунглей" (ТНТ). Из зарубежных сериалов чаще всего искали "Игру престолов", "Свинку Пеппу" и "Гравити Фолз".

В категории "игры" список запросов возглавляют Agar.io, Fallout 4 и Mortal Kombat X.