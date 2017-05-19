WikiLeaks продолжит свою работу – Ассанж

Фото: ТАСС/Tolga Akmen

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал, что проект продолжит свою работу, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что прекращение преследования со стороны прокуратуры Швеции – важная для него победа, но "настоящая война еще впереди".

Ассанж также заявил, что будет рад диалогу с Минюстом США, а также выразил возмущение обещанием британской полиции задержать его в том случае, если он покинет здание посольства Эквадора. Выяснять у британских властей статус его дела будут юристы.

Основатель сайта для публикации утечек также назвал "важной победой" недавнее освобождение одного из информаторов WikiLeaks Челси Мэннинг. Она была помилована бывшим президентом Бараком Обамой и на днях вышла на свободу.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора с 2012 года. Тогда он обратился к властям этой страны с просьбой о политическом убежище. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют.