ФБР начало поиски источника утечек WikiLeaks

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Подготовку к поискам источника, который предоставил организации WikiLeaks информацию по программам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) начало федеральное бюро расследований (ФБР) США, пишет "Вести.Ru" со ссылкой на The Washington Post

Ведомству предстоит выяснить каким образом организация получила опубликованные накануне сведения. Операцию назвали "масштабной охотой на крота"

В ФБР признались, что "этот инцидент хуже, чем экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден".