Город онлайн: МГУ о двойном юбилее "Аптекарского огорода" и планах на будущее

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
14 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится пресс-конференция по теме "Двойной юбилей Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" и вклад МГУ в его развитие".
"Аптекарский огород" заложен в 1706 году по указу Петра I. В 2016 году старейший ботанический сад России отметит 310-летие. На пресс-конференции обсудят проведение Wi-Fi, создание сенсорного сада для детей с ограниченными возможностями и оснащение растений табличками с QR-кодами. Слушатели узнают программу праздничных мероприятий и многое другое.
Об истории "Аптекарского огорода" и важности дальнейшего развития расскажут:
- ректор МГУ, академик Виктор Садовничий;
- декан биологического факультета МГУ, академик Михаил Кирпичников;
- ректор МАРХИ, вице-президент Российской академии художеств, академик Дмитрий Швидковский;
- директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм;
- ландшафтный архитектор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Артем Паршин.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 14 июля в 14.00
- Что: беседа о развитии "Аптекарского города"
- Кто: Виктор Садовничий, Михаил Кирпичников, Дмитрий Швидковский, Алексей Ретеюм, Артем Паршин
- Кому смотреть: тем, кто любит гулять в Ботаническому саду