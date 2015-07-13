Форма поиска по сайту

13 июля 2015, 10:45

Город онлайн: МГУ о двойном юбилее "Аптекарского огорода" и планах на будущее

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

14 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится пресс-конференция по теме "Двойной юбилей Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" и вклад МГУ в его развитие".

"Аптекарский огород" заложен в 1706 году по указу Петра I. В 2016 году старейший ботанический сад России отметит 310-летие. На пресс-конференции обсудят проведение Wi-Fi, создание сенсорного сада для детей с ограниченными возможностями и оснащение растений табличками с QR-кодами. Слушатели узнают программу праздничных мероприятий и многое другое.

Об истории "Аптекарского огорода" и важности дальнейшего развития расскажут:

  • ректор МГУ, академик Виктор Садовничий;
  • декан биологического факультета МГУ, академик Михаил Кирпичников;
  • ректор МАРХИ, вице-президент Российской академии художеств, академик Дмитрий Швидковский;
  • директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм;
  • ландшафтный архитектор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Артем Паршин.

    Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

    • Когда смотреть: 14 июля в 14.00
    • Что: беседа о развитии "Аптекарского города"
    • Кто: Виктор Садовничий, Михаил Кирпичников, Дмитрий Швидковский, Алексей Ретеюм, Артем Паршин
    • Кому смотреть: тем, кто любит гулять в Ботаническому саду

