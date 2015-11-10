Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 ноября 2015, 17:52

Технологии

В центре столицы установят 40 навигационных стел с Wi-Fi

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В пешеходных зонах начнут внедрять транспортную навигацию, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Первые навигационные стелы установят на 11 центральных улицах. А до конца года в центре появится 40 навигационных стел с беспроводным интернетом.

"В качестве эксперимента планируется поставить четыре типа пешеходных стел с картой города, указателями к транспортным объектам и другим точкам, которые вызывают интерес у москвичей и гостей столицы", – сказала замглавы департамента Алина Бисембаева.

Стелы будут узкие или более широкие прямоугольные, а также округлой формы. Первые информационные стелы с доступом в интернет появятся на следующих улицах:

  • Большой Никитской;
  • Малой Никитской;
  • Большой Бронной;
  • Малой Бронной;
  • Спиридоновке;
  • Неглинной;
  • Пушечной;
  • Рождественке;
  • Большой Лубянке;
  • Мясницкой;
  • Триумфальной площади.

Пешеходные стелы в центре столицы станут точками доступа к бесплатному Wi-Fi. Сеть можно будет поймать в 15 метрах от стелы. Одновременно пользоваться интернетом возле нее смогут до 20 человек.

"Москва в цифрах": Единая ситема транспортной навигации Москвы

Напомним, пешеходные стелы станут частью Единой системы транспортной навигации Москвы. Эксклюзивный шрифт, созданный специально для Московской транспортной системы навигации, получил в Лондоне престижную премию в области дизайна – "Графитовый карандаш".

Новый предельно читаемый и визуально понятный шрифт спроектирован с учетом особенностей восприятия информации пассажирами. Возможность использования в разных форматах, удобство и скорость считывания, а также сохранение традиций и эстетики города стали основополагающими принципами при разработке шрифта и навигационных пиктограмм.

Ссылки по теме


Шрифт, созданный для московской городской навигации, не только обладает высоким уровнем узнаваемости, различимости букв и цифр, а так же простотой восприятия, позволяет интуитивно понимать пассажирам, что предоставленная визуальная информация относится к транспортной системе. Единый шрифт способствует упрощению поиска направления и увеличивает общий трафик.

В настоящее время навигационные указатели, набранные шрифтом Moscow Sans, можно увидеть на станциях метро "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Театральная", "Охотный ряд", "Площадь революции" и "Текстильщики", а также на новом павильоне ожидания на троллейбусной остановке "Театра кукол имени образцова".

Сайты по теме


Wi-Fi связь навигация городское управление стелы

