В центре столицы установят 40 навигационных стел с Wi-Fi

В пешеходных зонах начнут внедрять транспортную навигацию, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Первые навигационные стелы установят на 11 центральных улицах. А до конца года в центре появится 40 навигационных стел с беспроводным интернетом.
"В качестве эксперимента планируется поставить четыре типа пешеходных стел с картой города, указателями к транспортным объектам и другим точкам, которые вызывают интерес у москвичей и гостей столицы", – сказала замглавы департамента Алина Бисембаева.
Стелы будут узкие или более широкие прямоугольные, а также округлой формы. Первые информационные стелы с доступом в интернет появятся на следующих улицах:
- Большой Никитской;
- Малой Никитской;
- Большой Бронной;
- Малой Бронной;
- Спиридоновке;
- Неглинной;
- Пушечной;
- Рождественке;
- Большой Лубянке;
- Мясницкой;
- Триумфальной площади.
Пешеходные стелы в центре столицы станут точками доступа к бесплатному Wi-Fi. Сеть можно будет поймать в 15 метрах от стелы. Одновременно пользоваться интернетом возле нее смогут до 20 человек.
Напомним, пешеходные стелы станут частью Единой системы транспортной навигации Москвы. Эксклюзивный шрифт, созданный специально для Московской транспортной системы навигации, получил в Лондоне престижную премию в области дизайна – "Графитовый карандаш".
Новый предельно читаемый и визуально понятный шрифт спроектирован с учетом особенностей восприятия информации пассажирами. Возможность использования в разных форматах, удобство и скорость считывания, а также сохранение традиций и эстетики города стали основополагающими принципами при разработке шрифта и навигационных пиктограмм.
Шрифт, созданный для московской городской навигации, не только обладает высоким уровнем узнаваемости, различимости букв и цифр, а так же простотой восприятия, позволяет интуитивно понимать пассажирам, что предоставленная визуальная информация относится к транспортной системе. Единый шрифт способствует упрощению поиска направления и увеличивает общий трафик.
В настоящее время навигационные указатели, набранные шрифтом Moscow Sans, можно увидеть на станциях метро "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Театральная", "Охотный ряд", "Площадь революции" и "Текстильщики", а также на новом павильоне ожидания на троллейбусной остановке "Театра кукол имени образцова".
