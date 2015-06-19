Вячеслав Зайцев – об особенностях национального выпускного платья

Фото: m24.ru / Александр Авилов

В ночь с 19 на 20 июня в Москве пройдут выпускные балы. Более 49 тысяч бывших школьников примут участие в праздничных мероприятиях, а лучшие из них попадут на главную площадку празднования – в столичный парк Горького. Выпускной продлится до шести утра и будет посвящен известным историческим личностям: Михаилу Ломоносову, Ивану Поддубному, Владимиру Маяковскому, Юрию Гагарину и другим.



Выпускной – один из самых главных вечеров в жизни каждой школьницы. Кто-то начинает выбирать платье за несколько месяцев до торжества, а кто-то и вовсе с первого класса знает, что будет на выпускном в образе сказочной принцессы или героини любимого фильма.



Последние несколько лет, кажется, выпускная мода практически всеядна: и масс-маркет, и дизайнеры готовы предложить спешащим во взрослую жизнь девушкам и юношам наряды любого кроя, фасона, цвета и, что немаловажно, стоимости.

Фото: ТАСС / В. Лагранж

По признаниям родителей, сейчас сборы на выпускной мало чем отличаются от сборов девушек на первые в истории России выпускные балы: карета, платье, украшения и аксессуары и тогда обходились недешево. А стремление произвести впечатление у девушек века XXI осталось все тем же.



Как поделился с изданием мэтр отечественной моды кутюрье Вячеслав Зайцев, главное в этом стремлении – сохранять благоразумие. По его словам, с начала 1950-х годов выпускная мода претерпевала ряд изменений, связанных в том числе с внешними событиями.

Фото: ТАСС / Валерий Христофоров

Так, в послевоенные годы у советских выпускников практически не было возможности наряжаться, да и выпускные были гораздо более скромным мероприятием. Барышни, которые по случаю все же могли позволить себе новый наряд, отдавали предпочтение платьям, близким к повседневным, разве что в светлых тонах. Те же, чья семья обновку купить была не в состоянии, в результате и вовсе получали аттестат зрелости в школьной форме.



К слову, именно в 1950-е годы в школах вновь начали отмечать выпускной, скромно переименовав "бал" в "вечер". А тенденция светлых, пастельных тонов выпускных платьев повседневного кроя сохранялась вплоть до 1980-х, несмотря на активность стиляг. Не забывать об этой тенденции и сейчас советует Эвелина Хромченко: по ее словам, выпускной наряд должен быть в первую очередь практичным и в идеале с расчетом, что в дальнейшем его можно будет надеть еще раз.

Фото: ТАСС / Валерий Христофоров

В 1970-х в моду вошли мини-юбки и длина платьев выпускниц постепенно стала подниматься выше колена: сексуальная революция добралась и до СССР. Впрочем, в этом был и практический момент: в коротких платьях выпускницам легче совершать длительные прогулки и танцевать.

Буйство красок ворвалось в СССР в 1980-х, когда железный занавес чуть приоткрылся и девушки узнали о существовании журнала Burda Moden.

Фото: ТАСС / Александр Шогин

"Купить в Союзе такие наряды было практически невозможно, а вот сшить – пожалуйста. Так что в моде были объемные рукава, рюши, воланы, атлас, ярко-розовая, зеленая и фиолетовая гамма", – пояснил Слава Зайцев.



В 1990-х на первый план и вовсе вышли образцы дурного вкуса: появление вещевых рынков и доступность псевдонарядных платьев привнесли в массовую моду тенденцию надевать на выпускной бал вещи, изобилующие стразами, рюшами, пайетками, обтягивающие платья с глубокими декольте и разрезами и другие "модные" наряды, вплоть до свадебных платьев.

Фото: ТАСС / Юрий Белинский

"Это верх безвкусицы и вульгарщина. В этих нарядах молодые девушки просто выглядели убого, к сожалению. Такие платья не только не украшают, но и добавляют выпускницам лишний возраст, что само по себе очень глупо. Эта тенденция застала и начало 2000-х годов. Очень рад, что наконец это все в прошлом", – поделился с M24.ru кутюрье.



Сейчас же, по мнению маэстро Зайцева, определяющим трендом должна стать разумность. Выпускнице идеально подойдет коктейльное или вечернее платье, но без чрезмерных блесток, стекляруса, пайеток, декольте и шлейфов. Прекрасным вариантом может стать платье в стиле 1950-х с акцентом на талии и пышной юбкой либо же минималистический наряд лаконичного кроя.

Фото: ТАСС / Александр Яковлев

"Не стоит также выбирать платья агрессивных расцветок. Предпочтительно нежная пастель, нюдовые оттенки, бледно-розовый, голубой или цветочный принт, который выглядит очень по-летнему. В платье обязательно должно быть комфортно, ведь в нем предстоит провести не только торжественную часть, но и всю ночь. Это же требование касается и обуви. Лаконичные классические лодочки – идеальный вариант для выпускного вечера", – заключил Вячеслав Зайцев.

Виктория Иванова