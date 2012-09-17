Неделя моды Mercedes-Benz откроется в Москве 18 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

С 18 по 22 октября в ЦВЗ "Манеж" пройдет 25-ая Неделя моды Mercedes-Benz. Коллекции сезона весна-лето 2013 покажут Вячеслав Зайцев, Татьяна Парфенова, Олег Бирюков, Лена Макашева, Егор Зайцев, Султанна Французова, Бессарион, Даша Гаузер, Елена Супрун, Светлана Тегин, Лилия Пустовит, Юлия Николаева и Леонид Алексеев.

Также свои коллекции продемонстрируют молодые дизайнеры Мария Голубева и Гога Никабадзе.

Накануне начала работы Недели моды откроется масштабная выставка-ретроспектива костюмов Вячеслава Зайцева, посвященная 30-летию его Дома Моды и 50-летию творческой деятельности. Об этом рассказал РИА Новости продюсер Недели моды Александр Шумский.

Он добавил, что выставочный проект Недели моды и "Манежа" в дальнейшем, возможно, приведет к созданию независимого музея моды в России.