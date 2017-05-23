Поменять сигареты на яблоки можно будет на антитабачной акции 31 мая

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Акция "Меняем пачку сигарет на яблоко" пройдет в столице 31 мая по случаю Всемирного дня без табака, сообщает пресс-служба ФГБУ "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины".

Состоится мероприятие у консультативно-диагностического центра "Китайгородский, 7". Специалисты ответят на вопросы участников касательно отказа от курения. В рамках акции пройдут также различные конкурсы и викторины, а в 17:00 начнется занятие в школе здоровья для желающих бросить курить.

С помощью специального прибора посетители смогут определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе. Желающим предоставят возможность пройти тест на выявление типа курительного поведения, степени никотиновой зависимости и уровня мотивации на отказ от табака.