23 мая 2017, 18:07

Общество

Поменять сигареты на яблоки можно будет на антитабачной акции 31 мая

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Акция "Меняем пачку сигарет на яблоко" пройдет в столице 31 мая по случаю Всемирного дня без табака, сообщает пресс-служба ФГБУ "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины".

Состоится мероприятие у консультативно-диагностического центра "Китайгородский, 7". Специалисты ответят на вопросы участников касательно отказа от курения. В рамках акции пройдут также различные конкурсы и викторины, а в 17:00 начнется занятие в школе здоровья для желающих бросить курить.

С помощью специального прибора посетители смогут определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе. Желающим предоставят возможность пройти тест на выявление типа курительного поведения, степени никотиновой зависимости и уровня мотивации на отказ от табака.

Акция, посвященная Всемирному дню без табака, пройдет в этот день и на ВДНХ. Мероприятие состоится на открытой площадке перед павильоном № 75.

Всех желающих бесплатно проконсультируют врачи, которые расскажут, как отказаться от табака. Помимо этого, с 12:00 до 17:00 посетители смогут пройти скрининг-диагностику содержания углекислого газа в организме.

