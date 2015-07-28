Volkswagen впервые в истории вышел в лидеры по продажам автомобилей

Фото: ТАСС

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group впервые в истории вышел в лидеры по продажам автомобилей, сообщает ТАСС.

По итогам первого полугодия текущего года Volkswagen обогнал японский концерн Toyota, продав за отчетный период 5,04 миллиона автомобилей. Увеличение продаж стало возможным в первую очередь за счет восстановления европейского рынка.

Toyota же за полугодие реализовала 5,022 миллиона транспортных средств, что на 1,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2014 году Toyota удержала статус крупнейшего в мире продавца автомобилей, реализовав по всему миру 10,23 миллиона машин, что на 3 процента больше, чем в 2013 году.

Мировые продажи концерна Volkswagen за 2014 год увеличились на 4,2 процента, составив 10,14 миллиона автомобилей. На третьем месте была американская General Motors Corp., увеличившая продажи на 2,1 процента, до 9,92 миллиона автомобилей.

Volkswagen, который неоднократно заявлял о желании выйти на первое место по продажам в мире, владеет 48 предприятиями по всему миру. Ежедневно с конвейеров сходит около 26 тысяч автомобилей. Подразделениями концерна являются, в частности, Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini.

Напомним, завод Volkswagen в Калуге с 21 июля ушел в корпоративный отпуск, который продлится до 21 августа.