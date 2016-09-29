Прилетевшего из Чукотки авиадебошира задержали во Внукове

Пьяного пассажира задержали в четверг во Внукове. Мужчина устроил дебош на борту самолета Boeing 767-200, прилетевшего из Чукотки в Москву, передает Агентство "Москва" со ссылкой на авиаперевозчика UTair.

Пассажир курил и вел себя агрессивно, не реагируя на замечания членов экипажа. Командир воздушного судна сообщил наземным службам аэропорта Внуково о ЧП на борту. Из-за происшествия самолет прилетел в Москву на полтора часа позже – в 14:56.

Пассажира рейса №630 Певек – Москва передали представителям органов внутренних дел на транспорте.

Boeing 767-200 – дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет. Самолет вмещает 249 пассажиров. Воздушное судно может выполнять полеты в воздушном пространстве России, Европы и Америки.

Владимир Путин 29 сентября поддержал предложение ужесточить наказание для авиадебоширов. Об этом он заявил на встрече с главой компании "Аэрофлот" Виталием Савельевым.

В связи с большим числом правонарушений в самолетах Савельев просил перевести административную ответственность по некоторым эпизодам в уголовную. Также глава "Аэрофлота" предложил поднять штраф до 500 тысяч рублей.