Аэропорты московского авиаузла перевезли в феврале 4,6 млн пассажиров

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В феврале 2016 года аэропорты московского авиаузла перевезли более 4,6 миллиона пассажиров, следует из сообщения Росавиации. По сравнению с февралем прошлого года летать аэропортами московского узла стали на 100 тысяч пассажиров больше.

Прирост пассажиров пришелся на аэропорты Домодедово и Шереметьево. Аэропорт Домодедово перевез в феврале 2016 года на пять процентов больше пассажиров чем год назад – 1,758 миллиона человек. Шереметьево на 12 процентов – 2,179 миллиона.

В то время как аэропорт Внуково потерял 23 процента пассажиров – более 200 тысяч человек. В феврале 2016 года через Внуково прошел 690 371 пассажир.

По данным ведомства, внутренние рейсы в минувшем году вытеснили долю международных во Внуково, Домодедово и Шереметьево. Все вместе в феврале 2016 года аэропорты перевезли 2,7 миллиона пассажиров внутренними рейсами, а год назад – 2,35 миллиона. Прирост составил 15 процентов.

При этом международными рейсами Внуково, Домодедово и Шереметьево стали летать на 11 процентов меньше пассажиров. 1,9 миллиона человек в феврале 2016 года против 2,17 миллиона в феврале прошлого года.

Ранее m24.ru сообщало, что уже этой весной в московском авиационном узле заработает четвертый аэропорт – Жуковский. В первый месяц круглосуточной работы он обслужит 50–60 тысяч пассажиров, а за год около четырех миллионов человек.

После ввода в эксплуатацию всего комплекса в 2021 году новая воздушная гавань будет ежегодно обслуживать до 12 миллионов пассажиров и 40 тысяч тонн грузов.