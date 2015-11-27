Пассажирский самолет совершил аварийную посадку во Внукове

Фото: m24.ru

Самолет, летевший из Ноябрьска в Москву, совершил аварийную посадку во Внукове. На борту сработали датчики дыма, сообщает МИА "Россия сегодня".

В самолете находились 75 человек. По предварительным данным, на борту сработала пожарная сигнализация.

Ранее m24.ru сообщало, что Росавиация разрабатывает комплекс мер безопасности, направленных на предотвращение актов незаконного вмешательства в деятельность авиакомпаний и аэропортов как внутри страны, так и за ее пределами.

Меры усиленной безопасности предприняты во всех российских аэропортах, в том числе в Домодедове, Внукове и Шереметьеве.

31 октября разбился авиалайнер Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. В самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не выжил.

ФСБ объявила награду в 50 миллионов долларов за сведения о террористах, причастных к взрыву на борту российского самолета.