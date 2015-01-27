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Москва 24

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Происшествия

27 января 2015, 20:43

Таможня Внукова изъяла контрабандный мех куницы, янтарь и нефрит

Внуково контрабанда криминал янтарь нефрит

Таможня Внукова обнаружила контрабандный груз

На таможне аэропорта Внуково был задержан груз, состоящий из шкурок пушного зверя, янтаря и нефрита, сообщает телеканал "Москва 24".

Таможенники обратили внимание на несколько габаритных сумок, которые граждане Китая несли по зеленому коридору. Выяснилось, что письменной декларации на их содержимое не было.

В ходе досмотра было обнаружено более 750 шкурок пушного зверя (предположительно, куницы), 45 килограмм необработанного янтаря, два килограмма необработанного нефрита.

Фото: customs.ru

Стоит отметить, что аналогичный случай произошел в аэропорту Внуково в декабре 2014 года.

Внимание таможенников привлекла группа людей с большими сумками. Мужчины намеревались вылететь в Пекин. Они проследовали по зеленому коридору и умолчали о том, что перевозят товары, которые надо обязательно декларировать.

Багаж вызвал подозрение. При досмотре правоохранители обнаружили камни коричневого цвета, которые направили на экспертизу. Выяснилось, что злоумышленники пытались вывезти из России более 250 килограммов янтаря.

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