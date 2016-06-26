Форма поиска по сайту

26 июня 2016, 00:08

В аэропорту Внуково скончался водитель автобуса

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Доследственная проверка по факту смерти в аэропорту Внуково водителя автобуса, который перевозил пассажиров от терминала до самолета. Об этом сообщается на сайте московского межрегионального следственного управлением на транспорте СК РФ.

52-летний мужчина скончался в субботу днем. В связи со смертью водителя назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая определит причину смерти. По предварительным данным, он скончался из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

В настоящее время следствие проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

