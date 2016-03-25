Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Московские аэропорты переходят на весенне-летнее расписание полетов c 27 марта. Как сообщают пресс-службы столичных авиагаваней, маршрутная сеть полетов будет расширена и число рейсов увеличится.

В Домодедово появится несколько дополнительных рейсов в Германию. С 9 июня в Кельн три раза в неделю будут летать самолеты авиакомпании Eurowings/Germanwings. Также S7 Airlines откроет направления в Дюссельдорф и в Берлин – три и пять рейсов в неделю соответственно.

С мая частота рейсов в Берлин возрастет до ежедневной, в июне аналогичные изменения коснутся расписания полетов в Дюссельдорф. Кроме того, в расписание полетов добавятся направления в испанскую Малагу (два еженедельных рейса с 30 апреля) и на Ибицу (еженедельный рейс с 3 июня).

"Дополнительный рейс в Токио появится у авиакомпании Japan Airlines. С 1 июля частота полетов в столицу Японии увеличится до пяти рейсов в неделю. Также 1 мая компания-партнер воздушной гавани "Уральские авиалинии" открывает регулярный еженедельный рейс по маршруту Москва-Лиссабон-Москва, а со 2 июня увеличивает частоту выполнения полетов по данному направлению до двух в неделю", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Базовый перевозчик Внуково авиакомпания UTair с наступлением весны расширит направления полетов. Появятся регулярные рейсы из Москвы в Баку и Новый Уренгой, в Салоники и Хевиз, а также на Черноморское побережье и Северный Кавказ. Самолеты UTair чаще будут летать в Сургут, Калининград, Тюмень, Уфу и Ереван.

С начала июня все свои рейсы в Шереметьево переведет авиакомпания Air Malta, которая является единственным перевозчиком с прямым сообщение между Россией и Мальтой. Самолеты на остров в Средиземном море будут летать дважды в неделю.

Также запустят дополнительные рейсы в китайский Гуанчжоу. Авиалайнеры А330, в которых предусмотрены места для пассажиров первого класса, будут летать четыре раза в неделю.

Кроме того, с июня 2016 года новым перевозчиком Шереметьево станет китайская авиакомпания Tianjin Airlines.

Аэропорт Шереметьево занимает первое место по объему пассажиропотока в России. По итогам 2015 года он обслужил 31,6 миллиона человек, Домодедово – чуть более 30 миллионов, а пассажиропоток Внуково составил почти 16 миллионов человек.