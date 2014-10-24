Трагедия во Внукове: арестованы пятеро фигурантов по делу о крушении самолета

Фото: vnukovo.ru

Басманный суд столицы избрал меры пресечения для пятерых фигурантов дела о крушении самолета Falcon во Внукове. Последним под домашний арест отправили руководителя полетов аэропорта Романа Дунаева. О том, как развивались события, - в материале M24.ru.

Аресты и отставки

Защита Дунаева настаивала на освобождении под залог в размере 3 миллионов рублей, такую сумму был готов внести Федеральный профсоюз диспетчеров России. Однако прокуратура просила поместить подозреваемого под домашний арест, суд просьбу удовлетворил.

Сегодня Басманный суд арестовал до 21 декабря диспетчера и инженера аэродромной службы аэропорта Александра Круглова и Владимира Леденева. Диспетчер-стажер Светлана Кривсун была отправлена под домашний арест на этот же срок. Кроме того, ранее до 21 декабря был арестован водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Судья заявила, что он "обоснованно подозревается по делу".

Как ранее сообщил M24.ru президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Сергей Ковалев, профсоюз запустит общероссийскую и международную кампанию солидарности с задержанными коллегами. Однако забастовок и акций протеста пока не планируется.

"Мы совместно с центром обслуживания воздушного движения предоставим им адвокатов и будет добиваться, чтобы диспетчеров освободили из-под стражи", — отметил Ковалев.

Руководитель полетов аэропорта Внуково заключен под домашний арест

По его словам, задержанные никак не могут влиять на ход следствия или скрыться, поэтому нет смысла держать их под стражей. Он напомнил, что диспетчеров задержали после почти 48-часового допроса, который начался сразу после ночной смены. "С предприятия их вывели в наручниках, отношение к ним было как к опасным преступникам. При этом диспетчеры двое суток находились без питания и сна, а девушке пришлось вызывать "скорую помощь", — отметил Ковалев.

Ночью 23 октября были задержаны ведущий инженер аэродромной службы Внуково Владимир Леденев, руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчер Александр Круглов и диспетчер-стажер Светлана Кривсун. В день аварии Леденев руководил снегоуборочными работами на территории аэропорта, а остальные задержанные — воздушным движением. У задержанных взяты анализы на содержание алкоголя в крови. До задержания сотрудников Внуково допрашивали около двух суток — с ночи 21 октября, когда произошла авария.

Отметим, что в связи с ЧП в отставку подали гендиректор аэропорта Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев. Одновременно с этим от работы отстранены сменный директор аэропорта, начальник подразделения эксплуатации аэродрома и ведущий инженер-руководитель смены.

Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров провел пресс-коенференцию

Нового гендиректора аэропорта Внуково выберут на заседании совета директоров компании. "Аэропорт работает в штатном режиме. Председатель совета директоров Виталий Ванцев лично контролирует ситуацию. Когда пройдет заседание совета, пока сказать нельзя. Сейчас ведутся следственные действия", — пояснила пресс-секретарь аэропорта Елена Крылова.

Она отметила, что ранее речь шла об отставке генерального директора ОАО "Международный аэропорт Внуково", в то время как руководством аэропорта также занимается ОАО "Аэропорт Внуково", главой которого по сей день является Василий Александров.

Расследование и возможные причины крушения

Ранее СМИ сообщали, что причиной трагедии во Внукове могла оказаться не одна, а две снегоуборочные машины. Одна из них проскочила перед самым носом разгоняющегося лайнера, вторую Falcon задел крылом на взлете.

"Через, примерно 14 секунд после начала движения самолета для взлета, экипаж наблюдал объект, идентифицированный им как, цитирую: "машина, пересекающая дорогу". Наблюдение данного объекта не вызвало опасений экипажа, взлет был продолжен в обычный момент с соблюдением стандартных операционных процедур", — заявил председатель комиссии по расследованию авиационных происшествий МАК Алексей Морозов.

Согласно расшифровке, никаких переговоров после разрешения и подтверждения разрешения на взлет между пилотами и наземными службами Внуково не было. Таким образом, когда диспетчер дал разрешение на взлет, он был в полной уверенности, что взлетно-посадочная полоса свободна.

Снегоуборщик выехал на взлетную полосу без разрешения

Что касается авиадиспетчеров, по мнению экспертов, они попросту могли не увидеть снегоуборочную машину. Локационная система в аэропорту установлена недавно и, как утверждают сами сотрудники Внуково, - функционирует некорректно.

При этом расшифровка черных ящиков разбившегося во Внукове самолета Falcon займет 2-3 дня, заявили в Межгосударственном авиационном комитете. В среду отечественные специалисты приступили к работе совместно с французской стороной. После расшифровки черные ящики поступят в распоряжение инженеров и технических специалистов.

При этом председатель комиссии по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Алексей Морозов сообщил, что водитель снегоуборочной машины, из-за столкновения с которой во Внукове разбился частный самолет, не просил у диспетчеров разрешения пересечь взлетную полосу. Специалисты МАК выяснили, что разбившийся самолет сопровождал диспетчер-стажер под руководством инструктора. Так как снегоуборочная машина не сообщила о намерении пересечь взлетно-посадочную полосу, они дали пилотам разрешение на взлет. Через несколько секунд диспетчеры заметили движение снегоуборочной машины в направлении взлетной полосы.

В свою очередь, экипаж самолет увидел машину только непосредственно перед столкновением. Столкновение произошло в месте пересечения взлетных полос, на так называемой "крестовине". Самолет уже успел оторваться от земли, а его скорость составляла почти 250 километров в час.

"Вечер": СКР рассматривает четыре версии катастрофы во Внукове

"После столкновения стал интенсивно развиваться правый крен, что привело к столкновению воздушного судна с землей", — сказал Морозов, добавив, что отказа в работе двигателя самолета на момент столкновения со снегоуборщиком не выявлено.

Ранее сообщалось, что по итогам анализа речевого самописца разбившегося самолета следователи не нашли в действиях экипажа ошибок и пришли к выводу, что избежать столкновения пилоты не могли.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек". Уголовное дело возбуждено и прокуратурой при Суде Большой инстанции Парижа.