Аэропорт Домодедово ввел запрет на провоз электронных сигарет в багаже

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В аэропорту Домодедово введен запрет на провоз в багаже электронных сигарет. В двух других аэропортах столичного авиаузла – Внуково и Шереметьево – заявили о готовности ввести запрет, как только будут приняты соответствующие поправки в инструкции по безопасности, сообщает Агентство "Москва".

Официально запрет на провоз электронных сигарет в багаже вступит в силу после принятия поправок в инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху в России.

В Домодедово запрет уже действует – аэропорт следует предписаниям Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая с конца мая этого года внесла изменения в технические инструкции по перевозке опасных грузов.

Согласно новым правилам ICAO, провозить электронные сигареты и зарядные устройства к ним можно только в салоне самолета, то есть в ручной клади.

Решение было принято из-за угрозы возникновения пожаров в самолетах: ранее было зафиксировано несколько случаев, когда нагревательные элементы электронных сигарет случайно активировались в багаже, что приводило к возникновению пожаров в багажных отсеках самолетов.

В пресс-службах Шереметьево и Внуково сообщили, что пока запрета на провоз электронных сигарет в багаже не вводилось. Впрочем, как только будет соответствующее предписание, аэропорты готовы ему следовать.

"Никаких специальных средств для обнаружения электронных сигарет в багаже не потребуется, наш аэропорт оборудован высокотехнологичными средствами, которые видят гораздо более сложные устройства", – цитирует агентство представителя Внукова.

"Утро": Электронные сигареты запретили сдавать в багаж

В пресс-службе Шереметьева пояснили, что ICAO направляет свои рекомендации государствам-участникам, а не аэропортам. При этом нормативные документы, в том числе перечень запрещенных к провозу предметов, принимает Министерство транспорта. "Перечень на сегодня не содержит запрещения на перевозку в багаже электронных сигарет", – сказал представитель аэропорта.

Ранее m24.ru сообщало, что в России могут запретить курить электронные сигареты в общественных местах. Совет Федерации планирует заказать исследование о влиянии электронных сигарет на здоровье человека.

По результатам исследования сенаторы готовы внести в Госдуму предложение включить в антитабачный закон запрет на курение электронных сигарет в общественных местах и их продажу несовершеннолетним.