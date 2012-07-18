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Происшествия

18 июля 2012, 13:51

Суд приостановил дело о сносе диспетчерского пункта "Внуково"

Внуково суды Связь-банк

Фото: ИТАР-ТАСС

Девятый арбитражный апелляционный суд приостановил производство по иску Связь-банка, который требует обязать ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ" (Госкорпорация по ОрВД) освободить земельный участок путем демонтажа всех расположенных на нем объектов, в том числе диспетчерского пункта аэропорта "Внуково".

Ранее арбитраж Москвы решением от 21 марта полностью удовлетворил иск. В частности, ответчиков обязали демонтировать 21 радиостанцию, 3 башни, 2 частотомера и измерители, передает РИА Новости.

Между тем данные объекты обеспечивают рейсы аэропорта "Внуково-1" и работу правительственного терминала госавиации "Внуково-2", то есть полеты президента РФ, членов правительства, глав иностранных государств.

Апелляционный суд приостановил производство до вынесения решения по иску о признании права собственности государства на спорный участок. Иск был подан в начале июля Росимуществом, арбитраж Москвы приступит к нему 14 августа.

Напомним, Связь-банк является собственником земельного участка площадью 26 гектаров, расположенного в подмосковном поселке Толстопальцево. Часть этого участка площадью 7,6 гектара отделена бетонным ограждением и используется ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

Банк 10 мая 2011 года направил в госкорпорацию письмо с просьбой освободить территорию. Однако банку было отказано, так как на спорном участке расположен радиоцентр, обслуживающий воздушное движение. Кроме того, радиоцентр относится к категории объектов ограниченного доступа, в связи с чем посещение данной территории представителям банка следует согласовывать с ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

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