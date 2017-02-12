Авиадебошира сняли с рейса Москва – Дубай во Внукове

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Полицейские сняли пьяного пассажира с рейса Москва – Дубай в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.
По данным пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, командир экипажа рейса Москва – Дубай сообщил о неадекватном поведении пассажира на борту лайнера.
Полицейские сняли с рейса 27-летнего россиянина, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в отдел полиции, ему предстоит пройти медосвидетельствование.
При этом у каждого перевозчика свои санкции в отношении нарушителя. Это может быть внушительный штраф, аннулирование обратного билета и занесения в "черный список" с дальнейшим отказом в обслуживании.
Российские перевозчики не имеют законодательного права вести черные списки, однако неофициальные досье на дебоширов они все-таки составляют.