Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля 2017, 22:47

Транспорт

Авиадебошира сняли с рейса Москва – Дубай во Внукове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские сняли пьяного пассажира с рейса Москва – Дубай в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, командир экипажа рейса Москва – Дубай сообщил о неадекватном поведении пассажира на борту лайнера.

Полицейские сняли с рейса 27-летнего россиянина, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в отдел полиции, ему предстоит пройти медосвидетельствование.

Пассажира могут не пустить на борт или снять на полпути к пункту назначения, если он нарушает правила поведения на борту. Это может быть как невменяемое поведение из-за алкогольного или наркотического опьянения, так и невыполнение законных указаний экипажа. То есть это любой поступок пассажира, который авиакомпания сочтет угрозой безопасности полета, жизни или здоровью других людей.

При этом у каждого перевозчика свои санкции в отношении нарушителя. Это может быть внушительный штраф, аннулирование обратного билета и занесения в "черный список" с дальнейшим отказом в обслуживании.

Российские перевозчики не имеют законодательного права вести черные списки, однако неофициальные досье на дебоширов они все-таки составляют.

Внуково полиция самолеты рейсы авиадебоширы чп авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика