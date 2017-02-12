Авиадебошира сняли с рейса Москва – Дубай во Внукове

Полицейские сняли пьяного пассажира с рейса Москва – Дубай в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, командир экипажа рейса Москва – Дубай сообщил о неадекватном поведении пассажира на борту лайнера.

Полицейские сняли с рейса 27-летнего россиянина, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в отдел полиции, ему предстоит пройти медосвидетельствование.

Пассажира могут не пустить на борт или снять на полпути к пункту назначения, если он нарушает правила поведения на борту . Это может быть как невменяемое поведение из-за алкогольного или наркотического опьянения, так и невыполнение законных указаний экипажа. То есть это любой поступок пассажира, который авиакомпания сочтет угрозой безопасности полета, жизни или здоровью других людей.

При этом у каждого перевозчика свои санкции в отношении нарушителя. Это может быть внушительный штраф, аннулирование обратного билета и занесения в "черный список" с дальнейшим отказом в обслуживании.

Российские перевозчики не имеют законодательного права вести черные списки, однако неофициальные досье на дебоширов они все-таки составляют.

