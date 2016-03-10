Принц Чарльз удостоил дирижера Владимира Юровского почетной степени доктора

Фото: rcm.ac.uk

Сегодня в Королевском колледже музыки (Лондон) Принц Чарльз наградил выдающихся деятелей культуры, среди которых – дирижеры Владимир Юровский, сэр Роджер Норрингтон, а также композитор Стив Райх. Все трое получили почетную степень доктора. Об этом сообщает официальный сайт Колледжа.

Принц Уэльский является президентом Королевского колледжа музыки с 1993 года. Ежегодно он отмечает ряд персон, внесших значительный вклад в музыку. Дирижер Владимир Юровский, художественный руководитель Лондонского филармонического оркестра, а также Госоркестра имени Светланова и Симфонического оркестра Берлинского радио (со следующего сезона) – одна из ярчайших фигур современного исполнительского искусства. 28 апреля он выступит в концерте вместе с симфоническим оркестром Королевского колледжа. В программе заявлена музыка Стравинского.

Сэр Роджер Норрингтон является выпускником этого учебного заведения и выступает с его симфоническим оркестром как приглашенный дирижер.

Американский композитор Стив Райх, обладатель Пулитцеровской премии, по мнению руководства учебного заведения, является одним из самых влиятельных и оригинальных композиторов современности. Этим вечером музыканты Колледжа исполнят несколько наиболее фундаментальных его трудов. На следующий день Райх дает мастер-класс учащимся композиторского факультета.