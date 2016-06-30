В обновленном музее Высоцкого для посетителей откроют шесть залов

Фото: m24.ru

В Государственном культурном центре-музее "Дом Высоцкого на Таганке" откроют шесть залов, разбитых на тематические зоны, сообщает mos.ru.

Обновленный музей увеличится в два раза – до четырех тысяч квадратных метров, а экспозицию расширят до 1,5 тысячи музейных предметов.

Кроме того, в новом проекте планируется использовать современные интерактивные технологии. А обновится музей к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, в январе 2018 года.

В доме-музее певца на Таганке в январе выставили вещи Владимира Высоцкого из коллекции его жены Марины Влади.

В экспозиции появились две новые вещи, которые Высоцкому подарил художник Михаил Златковский: домовый номерной знак "Колея Высоцкого" с изображением посередине лампочки в виде фиги и диск из бронзы на доске, обтянутой кожей. На табличке выгравирован текст: "Володе в счет всех золотых дисков его. Саша Aстрин и Миша Златковский, май 1977".

Еще в музей передали икону, которую Высоцкому и Влади подарили в день их свадьбы, 1 декабря 1970 года. В Доме Высоцкого можно увидеть икону со святыми Флором и Лавром и архангелом Михаилом, которую Марине Влади подарили 28 июля 1980 года – на третий день после смерти Владимира Высоцкого. Обе иконы находились в квартире на Малой Грузинской улице.