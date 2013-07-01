В Москве появится улица Высоцкого

В Москве появится улица, названная в честь актера и певца Владимира Высоцкого. Об этом заявил заместитель председателя комитета общественных связей столицы Иван Серегин на заседании комиссии Мосгордумы.

"У меня, если поддержите, есть предложение по Владимиру Семеновичу Высоцкому. Может быть, это получится уже ко Дню города сделать. В Черемушках нашли интересный проектируемый проезд, который мог бы получить его имя", - сказал Серегин.

Он добавил, что в настоящее время в границах старой Москвы существует около 150 проектируемых проездов, которые могли бы получить имена известных личностей.

Напомним также, что около театра на Таганке появится стена Высоцкого. Речь идет о граффити, которое будет изображать гитару барда.

Граффити нарисуют на стене дома № 1 по улице Солженицына. Сейчас стена хаотично расписана мелкими надписями.