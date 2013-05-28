Форма поиска по сайту

28 мая 2013, 11:29

Политика

От Москвы до Казани можно будет доехать за три c половиной часа

В России в скором времени может появиться высокоскоростная железная дорога, сообщил президент России Владимир Путин на совещании в Сочи.

Направление из Москвы в Казань станет пилотным проектом. Ветка в Казань соединит города, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Примерная продолжительность магистрали в Казань составит 800 километров. При этом доехать до Казани можно будет всего за 3,5 часа вместо нынешних 11,5. Реализовать проект планируется к 2018 году.

Позже эту ветку продлят до Екатеринбурга, а ответвления от основной линии доведут до Перми, Самары, Уфы и Челябинска.

Кроме того, в дальнейшем могут быть созданы отдельные ветки высокоскоростной железной дороги на маршрутах Москва – Санкт-Петербург и Москва – Ростов-на-Дону – Сочи.

