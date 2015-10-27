Форма поиска по сайту

27 октября 2015, 18:06

Политика

Путин призвал использовать рубли при расчетах внутри страны

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

Владимир Путин призвал использовать российский рубль при расчетах внутри страны. Возмущение главы государства вызвала практика использования долларов в тарифах на перевозку нефти в российских портах, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Хотел бы затронуть еще один принципиально важный вопрос как для развития топливно-энергетического комплекса, так и для экономики в целом. Речь идет о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты во внутренних расчетах", – заявил Путин.

Напомним, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник вырос на 2,09 рубля – до 65,06 рублей впервые с 6 октября. Курс евро поднялся на 2,14 рубля – до 71,79 рубля.

Ранее m24.ru сообщало, что Центробанк установил официальные курсы валют на 28 октября. Доллар подорожал на 1 рубль – до 63,5 рубля. Евро прибавил 1 рубль 20 копеек, достигнув уровня 70 рублей 21 копейки.

Накануне американская и европейская валюта также выросли в цене – на 52 и 22 копейки соответственно.

Ослабление рубля происходит на фоне снижения цен на нефть. Так, сырье марки Brent по данным на 12.50 27 октября торгуется на уровне 47,3 доллара за баррель.

Владимир Путин российский рубль расчеты

