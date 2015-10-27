Путин призвал использовать рубли при расчетах внутри страны

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

Владимир Путин призвал использовать российский рубль при расчетах внутри страны. Возмущение главы государства вызвала практика использования долларов в тарифах на перевозку нефти в российских портах, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Хотел бы затронуть еще один принципиально важный вопрос как для развития топливно-энергетического комплекса, так и для экономики в целом. Речь идет о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты во внутренних расчетах", – заявил Путин.

Напомним, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник вырос на 2,09 рубля – до 65,06 рублей впервые с 6 октября. Курс евро поднялся на 2,14 рубля – до 71,79 рубля.

Ранее m24.ru сообщало, что Центробанк установил официальные курсы валют на 28 октября. Доллар подорожал на 1 рубль – до 63,5 рубля. Евро прибавил 1 рубль 20 копеек, достигнув уровня 70 рублей 21 копейки.

Накануне американская и европейская валюта также выросли в цене – на 52 и 22 копейки соответственно.

Ослабление рубля происходит на фоне снижения цен на нефть. Так, сырье марки Brent по данным на 12.50 27 октября торгуется на уровне 47,3 доллара за баррель.