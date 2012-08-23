Президент России Владимир Путин возглавил оргкомитет "Победа"

ИТАР-ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин возглавил оргкомитет "Победа", который занимается подготовкой и проведением праздничных мероприятий в дни воинской славы, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Первым заместителем главы оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Рогозин, а заместителями главы стали вице-премьер Ольга Голодец, председатель общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы Александр Ефимов и первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин.

Помимо них в состав комитета вошли полпреды президента в Центральном и Приволжском федеральных округах Александр Беглов и Михаил Бабич, министр образования Дмитрий Ливанов, главный раввин России Берл Лазар, главы МИД и МЧС Сергей Лавров и Владимир Пучков, министр культуры Владимир Мединский и министр регионального развития Олег Говорун.

Напомним, Путин создал оргкомитет "Победа" в 2000 году.