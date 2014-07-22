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Законы

22 июля 2014, 16:13

В России появится общественный контроль деятельности органов власти

Владимир Путин законопроекты законы общественный контроль

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин подписал закон о создании общественного контроля в России. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Подписанный президентом России закон устанавливает нормы общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций.

Закон регулирует отношения между гражданами и государством в сфере ЖКХ, образования, культуры и других областях. Так, в частности, закон устанавливает право общественных палат отстаивать в судах права граждан, если они нарушаются органами власти.

Общественный контроль будет проводиться в виде мониторинга, проверок, экспертиз или общественных слушаний. Документ также предусматривает участие граждан в организациях, которые проверяют деятельность властей.

"Принятый закон - это правовой и демократический прорыв", - заявил в интервью ИТАР-ТАСС первый заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, подобного закона нет ни в одной стране мира.

Он подчеркнул, что новый документ дает право каждому гражданину участвовать в управлении государством. Гриб выразил уверенность в том, что реализация положений нового закона повысит эффективность работы власти и поможет в борьбе с коррупцией.

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