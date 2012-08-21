"Коммерсант": вторник, 21 августа 2012 года

Внешней и оборонной политике придадут глобальности

Сергей Караганов покинет пост председателя Совета по внешней и оборонной политике

Как стало известно “Ъ”, в Совете по внешней и оборонной политике (СВОП) сменится председатель. Сергей Караганов, возглавлявший СВОП 20 лет, покинет свой пост 30 ноября. Новым председателем СВОП, вероятнее всего, станет главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Пост председателя Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов покинет на общем собрании совета, которое состоится 30 ноября. Как сообщил господин Караганов “Ъ”, сразу после этого СВОП проведет конференцию "Россия в мире силы XXI века", посвященную своему 20-летию. "О своем решении покинуть пост председателя совета я сообщил коллегам еще в прошлом году,— рассказал господин Караганов.— Я объяснил свое решение тем, что совету в этом году исполняется 20 лет, журналу "Россия в глобальной политике" — 10 лет, а мне — 60". По словам господина Караганова, выборы нового председателя пройдут на общем собрании совета. Тогда же будет введено правило о необходимости ротации председателей. Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост председателя СВОП, по данным “Ъ”, является главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.



Мера отсечения

Экстрадиция в Россию обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Путина не рекомендована Европой

Вчера стало известно о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Украине экстрадицию в Россию Адама Осмаева, обвиняемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина и двух нападений на главу Чечни Рамзана Кадырова. Решение застало врасплох правоохранительные органы РФ, которые уже готовили для обвиняемого камеру в СИЗО "Лефортово".

14 августа апелляционный суд Одесской области, отклонив жалобу защиты Адама Осмаева, которого спецслужбы считают лидером ячейки "Имарата Кавказ", постановил выдать его России. До этого аналогичные решения приняли заместитель генпрокурора Украины и поддержавший его районный суд. Ожидалось, что в течение недели — максимум двух Адам Осмаев будет отправлен из Одессы в спецвагоне в Харьков, а там на пограничном переходе его передадут сотрудникам ФСБ России, которые отконвоируют его в СИЗО "Лефортово". Ранее обвиняемый в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина и двух нападений на главу Чечни Рамзана Кадырова уже был арестован Лефортовским райсудом на два месяца — исчисление меры пресечения должно было наступить с момента пересечения обвиняемым Осмаевым госграницы РФ. Если в итоге ЕСПЧ решит, что выдача Осмаева противоречит Европейской конвенции, за подготовку покушений его будут судить не в России, а на Украине.



Лахтовым методом

"Газпрому" удалось получить разрешение на строительство небоскреба в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга выдали разрешение на строительство 463-метрового газпромовского небоскреба "Лахта-центр", проигнорировав протесты градозащитников и Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты считают, что для губернатора Георгия Полтавченко проект обернется серьезными рейтинговыми и имиджевыми потерями. По сообщению Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, в минувшую пятницу принадлежащему "Газпром нефти" ЗАО "Общественно-деловой центр “Охта”" выдано разрешение на "первый этап строительства многофункционального комплекса “Лахта-центр”. Это позволяет инвестору приступить к возведению башни высотой 462,7 м. Строительство планируется начать до конца этого года. В компании уточнили, что разрешение выдано на основании полученного в августе положительного заключения Главгосэкспертизы. Это означает, что федеральные и городские власти открыли газпромовскому небоскребу "зеленый свет" вопреки решению проходившей месяц назад в Санкт-Петербурге 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.



Борис Титов распределил помощников по отраслям

Общественные омбудсмены поработают бесплатно

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов назначил общественных омбудсменов по ряду отраслей. Полномочия общественных защитников будут закреплены в законе о федеральном омбудсмене, который будет внесен в Госдуму в начале осенней сессии. Однако в аппарат господина Титова они не вошли и будут работать на общественных началах. "Государство такое количество омбудсменов на своей шее не потянет, к тому же сочетание “государство плюс общество” дает хорошие возможности для реального решения проблемы",— отметил господин Титов. По его словам, в ведении общественных омбудсменов будут жалобы только в области административного порядка. Они получат возможность запрашивать необходимые документы у органов власти, будут вести весь документооборот по делам, а также информировать общество о проделанной работе.



Белый дом определил правила госгарантий

Но не момент вскрытия антикризисного фонда

Белый дом утвердил правила предоставления в 2012 году госгарантий на 500 млрд руб.— эти средства могут быть "распечатаны" в случае "ухудшения ситуации на финансовых рынках". Переход к формальным методам в распределении господдержки направлен на повышение предпринимательской уверенности, и будущее участие государства в облегчении бремени заимствований для корпоративного сектора описано достаточно детально. Однако среди формальных критериев не хватает одного — описывающего, когда ухудшение ситуации в мире позволит вскрыть "антикризисный" резерв.

Геннадий Гудков готов бороться с репрессиями

Справоросс создает движение "АнтиГУЛАГ"

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Геннадий Гудков объявил о создании нового проекта — движения против репрессий под названием "АнтиГУЛАГ". По словам депутата, в него войдут общественные деятели "с чувством исторической ответственности" — организация должна удержать страну от возвращения к 1937 году. Тем временем о новых претензиях к господину Гудкову заявило прокремлевское движение "Наши".

Джулиан Ассанж объединил Южную Америку

Страны региона поддержали Эквадор в споре с Британией

Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который на прошлой неделе получил политическое убежище в Эквадоре, но не может воспользоваться им из-за позиции Великобритании, сплотило страны Южной Америки. Боливарианский альянс народов Америки и Союз южноамериканских наций единодушно осудили Лондон, не исключивший возможности силового захвата господина Ассанжа на территории эквадорского посольства. До сих пор столь явное единство страны континента демонстрировали лишь по поводу аргентино-британского противостояния вокруг Фолклендов.

Дело Анны Политковской может вывести на дело Пола Хлебникова

Бывший милиционер дал показания о двух убийствах

Как стало известно “Ъ”, следственный комитет России завершил следственные действия по делу бывшего оперативника ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова, который обвиняется в соучастии в убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, совершенном в октябре 2006 года. Как предполагается, экс-милиционер, заключивший ранее сделку со следствием, приступит к ознакомлению с материалами дела в ближайшие дни. Отметим, что заключивший сделку со следствием Павлюченков дал показания на других предполагаемых участников убийства, в том числе на чеченского криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева, который также проходит по другому громкому делу — об убийстве Пола Хлебникова.