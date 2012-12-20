Усыновление детей нужно развивать внутри страны - Путин

Владимир Путин Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о развитии системы усыновления детей внутри страны. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

По его словам, для этого необходимо снимать бюрократические барьеры.

Комментируя принятый во втором чтении Госдумой "закон Димы Яковлева", президент подчеркнул, что депутаты недовольны не американскими гражданами, а их судебной системой. Подавляющее большинство россиян отрицательно относятся к усыновлению детей американцами, отметил глава государства.

"Дело не в конкретных американцах, большинство людей ведут себя адекватно – это добрые и порядочные люди", - добавил Путин. По его мнению, часто на неправомерные действия в отношении детей не реагируют американские суды - преступники освобождаются от ответственности, а российских экспертов не допускают на процессы.

"О чем пекутся наши партнеры в штатах? О правах человека в наших тюрьмах. Но у них самих полно проблем: "Абу Грейб", "Гуантанамо", - добавил Путин.

При этом президент добавил, что окончательное решение, подписывать ли этот закон, он примет позже. "Текста закона я не видел, деталей не знаю. В зависимости от того, что там написано – приму решение или нет", - объявил он.

Напомним, вчера Госдума приняла поправку к закону "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации" (также известный как "закон Димы Яковлева"), согласно которой американским гражданам запрещается усыновлять российских сирот.

Закон может вступить в силу с 1 января 2013 г. Поправка были принята на рассмотрении "закона Димы Яковлева" во втором чтении 19 декабря. "Против" проголосовали только 17 человек из 350 парламентариев (почти все проголосовавшие против поправок были членами фракции "Справедливая Россия").

Кроме того, принята и другая поправка к закону, согласно которой деятельность всех политических некоммерческих организаций в РФ, получающих финансирование из США, запрещается. Также россиянам, имеющим двойное российско-американское гражданство, запрещено быть членами или руководителями НКО.

Депутаты также приняли поправку, которая не ограничивает действие закона гражданами США, а распространяет его на всех, кто нарушает права россиян, вне зависимости от их гражданства.

Рассмотрение "закона Димы Яковлева" (названного в честь двухлетнего российского ребенка, усыновленного родителями-американцами и погибшего в США) намечено на пятницу.