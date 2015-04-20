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Бюджет

20 апреля 2015, 15:41

Путин увеличил суммы кредитов, выдаваемых регионам из госбюджета

Владимир Путин законы бюджет антикризисный план

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на этот год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Согласно документу, увеличится сумма бюджетных кредитов для регионов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Закон предполагает увеличение дефицита до 3,7 процента ВВП. При этом ранее планировалось, что дефицит бюджета составит 0,6 процента ВВП.

Кроме того, президент подписал закон, согласно которому кабмин и Банк России должны не позднее 45 дней после завершения отчетного квартала отчитываться перед Госдумой и Советом федерации о выполнении антикризисного плана.

В отчете среди прочего должна будет предоставляться информация о распределении средств между юридическими лицами и субъектами России. Кабмин будет включать в отчет сведения об использовании банками и другими юрлицами предоставленных им ресурсов.

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На сайте Кремля отмечается, что закон "позволит повысить прозрачность использования средств федерального бюджета, средств Центрального банка России и государственных корпораций, направляемых на реализацию антикризисных мер".

Напомним, бюджет на 2015 год рассчитывался исходя из среднегодового курса доллара на уровне 37,7 рубля. Проект бюджета верстался исходя из макроэкономического прогноза, предполагающего восстановление экономики в предстоящую трехлетку (ускорение роста ВВП до 1,2 процента в 2015 году, 2,3 процента в 2016 году и 3 процента в 2017 году).

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