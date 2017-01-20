Песков выразил надежду на участие Путина в выборах 2018 года‍

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что глава государства решит идти на новый президентский срок, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Так Песков ответил на просьбу журналиста BBC пояснить, будет ли Владимир Путин переизбираться в 2018 году. Пресс-секретарь добавил, что стране пошло бы на пользу наличие серьезной оппозиции, представитель которой смог бы составить конкуренцию действующему президенту на выборах 2018 года.

Путин ранее заявлял, что условия его выдвижения на новый президентский срок зависят от ситуации в стране и в мире.