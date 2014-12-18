Ключевая ставка ЦБ будет снижаться - Путин

Владимир Путин. Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Ключевая ставка Центробанка России будет снижаться по мере приспособления российской экономики к кризису. Об этом рассказал президент в ходе Большой пресс-конференции Владимира Путина, проходящей в столице, сообщает корреспондент M24.ru.

"Центробанк и правительство действуют адекватно, но некоторые действия нужно было делать оперативнее. Ключевая ставка, я на это очень надеюсь, будет держаться не весь период кризиса", - отметил глава государства.

По словам Путина, экономика довольно быстро приспособится к новым условиям. "Будет происходить структуризация экономики. Нужно зажать рублевую ликвидность и дать доступ к валютной", - подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что для успешного будущего российской экономики нужно помочь бизнесу. "Необходимо обеспечить свободу предпринимательства, гарантировать собственность, а также нужно перестать гонять с помощью правоохранительных органов всех, кто не понравится", - добавил Путин.

Комментируя действия Центробанка, президент призвал не раздавать золотовалютные резервы и "не палить их на рынке". "Приберечь и припрятать сбережения - это неправильная политика. Правительству нужно работать с экспортерами, у которых доход в валюте", - подчеркнул Путин.

Напомним, 16 декабря стало известно о том, что Центробанк поднял ключевую ставку до 17 процентов годовых. По данным ЦБ, это решение призвано ограничить существенно возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

17 декабря официальный курс доллара и евро вырос на 6,5 и 8,5 рубля соответственно. Центробанк определил стоимость американской валюты на четверг на уровне 67 рублей 79 копеек, европейской валюты – на уровне 84 рублей 59 копеек.

Таким образом, с начала 2014 года доллар и евро подорожали практически в два раза. Падение курса национальной валюты эксперты связывают с понижением цен на нефть, а также последствиями экономических санкций, объявленных России США и Евросоюзом из-за событий на Украине.

Самой длинной из предыдущих была пресс-конференция в 2008 году, тогда она продлилась почти пять часов. Путин дал ответ на сто с лишним вопросов.

Последний раз президент выступал перед публикой 4 декабря, когда он оглашал послание Федеральному Собранию. Кроме того, президент ежегодно проводит бюджетные послания и "прямые линии".

При этом в октябре 2014 года Путин отменил ежегодные бюджетные послания, которые пересекались с основным выступлением перед Федеральным собранием.