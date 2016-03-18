Митинг-концерт "Мы вместе!" собрал 100 тысяч человек

Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной присоединения Крыма

В митинге-концерте "Мы вместе!", посвященном присоединению Крыма и Севастополя к России, приняли участие около 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. Митинг прошел на Васильевском спуске.

Владимир Путин, находящийся на строительстве Керченского моста, поздравил россиян со второй годовщиной вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ по видеосвязи.

"Поздравляю вас с праздником, с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это произошло благодаря свободному волеизъявлению крымчан и севастопольцев на референдуме два года назад. Теперь, когда мы вместе, мы еще больше должны сделать. Сейчас я поздравляю вас с масштабной большой стройки мостового перехода в Керчь. Это действительно нужная большая работа, которая будет завершена к концу 2018 года. Это будет еще одним символом нашего единства и с Крымом, и с Севастополем. Мы будем идти вместе, уверенно и только вперед!", – цитирует президента Агентство "Москва".

Как проходит митинг-концерт "Мы вместе!"

Перед собравшимися у стен Кремля выступили лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, а также секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

Мероприятие закончилось танцами митингующих под песни отечественных исполнителей – Иосифа Кобзона, Димы Билана, Ларисы Долиной, Валерии, Сергея Галанина, Зары, Дениса Майданова, групп "А-Студио", "Город 312" и "Земляне".

Митинг-концерт "Мы вместе!" на Васильевском спуске

Крым и Севастополь вошли в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией поддержало 96,77 процента крымчан и 95,6 процента севастопольцев.