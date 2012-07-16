Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежая пресса

16 июля 2012, 13:05

«Огонек»: понедельник, 16 июля 2012 года

Владимир Путин премьеры ТВ Госдума президент РФ вузы Огонек свежая пресса

Преломление Светы

Ведущей нового проекта телеканала НТВ «Луч Света» станет активистка прокремлевского молодежного движения «Сталь» Светлана Курицына, больше известная как «Света из Иваново». Премьера телепроекта назначена на 21 июля.

Андрей Архангельский, "Огонек"

«Китай и Индия дадут 57 процентов новой рабочей силы»

В России — горячая пора: начались вступительные экзамены в вузы. С кем будут соперничать сегодняшние абитуриенты на рынке труда после учебы, объяснило новое исследование консалтинговой компании McKinsey «Мир на работе: рабочие места, зарплата и навыки для 3,5 млрд человек»

Мария Портнягина, "Огонек"

«Парламент открыт для общества»

Итоги первой рабочей сессии Государственной думы нового созыва в интервью главному редактору «Огонька» Виктору Лошаку подводит спикер нижней палаты Федерального собрания РФ Сергей Нарышкин

Виктор Лошак, "Огонек"

О курсах не спорят

На прошлой неделе президент Путин выступил перед российскими послами и постоянными представителями, как два года назад — президент Медведев. Разница в подходах оказалась существенной

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»,— для "Огонька"

«Мне казалось, что я не пойму своего героя»

В российский прокат выходит фильм Дэвида Кроненберга «Космополис», где главную роль сыграл Роберт Паттинсон. «Огонек» побеседовал с героем «Сумерек», который теперь задумался о сумерках жизни

Татьяна Розенштайн, "Огонек"

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать