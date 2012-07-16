«Огонек»: понедельник, 16 июля 2012 года

Преломление Светы

Ведущей нового проекта телеканала НТВ «Луч Света» станет активистка прокремлевского молодежного движения «Сталь» Светлана Курицына, больше известная как «Света из Иваново». Премьера телепроекта назначена на 21 июля.

Андрей Архангельский, "Огонек"

«Китай и Индия дадут 57 процентов новой рабочей силы»

В России — горячая пора: начались вступительные экзамены в вузы. С кем будут соперничать сегодняшние абитуриенты на рынке труда после учебы, объяснило новое исследование консалтинговой компании McKinsey «Мир на работе: рабочие места, зарплата и навыки для 3,5 млрд человек»

Мария Портнягина, "Огонек"

«Парламент открыт для общества»

Итоги первой рабочей сессии Государственной думы нового созыва в интервью главному редактору «Огонька» Виктору Лошаку подводит спикер нижней палаты Федерального собрания РФ Сергей Нарышкин

Виктор Лошак, "Огонек"

О курсах не спорят

На прошлой неделе президент Путин выступил перед российскими послами и постоянными представителями, как два года назад — президент Медведев. Разница в подходах оказалась существенной

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»,— для "Огонька"

«Мне казалось, что я не пойму своего героя»

В российский прокат выходит фильм Дэвида Кроненберга «Космополис», где главную роль сыграл Роберт Паттинсон. «Огонек» побеседовал с героем «Сумерек», который теперь задумался о сумерках жизни

Татьяна Розенштайн, "Огонек"