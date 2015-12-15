Путин разрешил россиянам оформлять два загранпаспорта

Путин подписал закон, разрешающий россиянам иметь два загранпаспорта

Владимир Путин подписал закон, разрешающий выдавать всем россиянам два загранпаспорта с одним сроком действия. Как сообщает ТАСС, документ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Теперь любой гражданин России при желании может оформить второй заграничный паспорт в период срока действия первого. При этом документ будет оснащен электронным носителем информации.

Наличие двух загранпаспортов позволит россиянам одновременно подавать документы на визы в несколько государств, а также даст возможность обойти ограничения, связанные с посещением стран, участвующих в межгосударственных конфликтах.

До принятия закона в России можно было оформить либо обычный загранпаспорт сроком действия на пять лет, либо биометрический – на 10 лет.

По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой, ранее второй загранпаспорт могли получать только те граждане РФ, чья трудовая деятельность связана с регулярными поездками за границу.

В Москве биометрический паспорт можно оформить в 81 центре госуслуг по предварительной записи. Услуга оказывается без привязки к месту прописки в столице, поэтому поучаствовать в проекте могут не только москвичи. Записаться заранее на оформление 10-летнего загранпаспорта можно на портале городских услуг pgu.mos.ru.