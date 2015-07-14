Использование биткоинов в некоторых сферах возможно – Путин

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Владимир Путин заявил, что считает возможным использование биткоинов как единицы расчетов в некоторых сферах, передает МИА "Россия сегодня".

"Они ничем не обеспечены, эти деньги, вот в чем все дело, это самая главная проблема. Они ни к чему реально не привязаны и ничем не обеспечены. Но в целом, как единица расчета, как они там называются, "коины", ими можно пользоваться, они все шире и шире распространяются. Как какой-то эквивалент в каких-то сегментах расчета, наверное, возможно", – сказал Путин на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Президент отметил, что эта тема обсуждалась с председателем Банка России.

"Я знаю позицию нашего центрального банка, она очень обоснованная, профессиональная, спокойная. Мы ничего не отвергаем, но есть серьезные реальные фундаментальные проблемы с широким использованием, во всяком случае, сегодня", – сказал Путин.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России понимает привлекательные стороны биткоинов для потребителей, однако видит и риски их использования, поэтому будет внимательно следить за рынком криптовалюты и при необходимости его регулировать.

В январе 2014 года Банк России предостерег россиян и компании от использования виртуальных валют, рассматривая такие операции как потенциально сомнительные.