Использование биткоинов в некоторых сферах возможно – Путин

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Владимир Путин заявил, что считает возможным использование биткоинов как единицы расчетов в некоторых сферах, передает МИА "Россия сегодня".
"Они ничем не обеспечены, эти деньги, вот в чем все дело, это самая главная проблема. Они ни к чему реально не привязаны и ничем не обеспечены. Но в целом, как единица расчета, как они там называются, "коины", ими можно пользоваться, они все шире и шире распространяются. Как какой-то эквивалент в каких-то сегментах расчета, наверное, возможно", – сказал Путин на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".
Президент отметил, что эта тема обсуждалась с председателем Банка России.
"Я знаю позицию нашего центрального банка, она очень обоснованная, профессиональная, спокойная. Мы ничего не отвергаем, но есть серьезные реальные фундаментальные проблемы с широким использованием, во всяком случае, сегодня", – сказал Путин.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России понимает привлекательные стороны биткоинов для потребителей, однако видит и риски их использования, поэтому будет внимательно следить за рынком криптовалюты и при необходимости его регулировать.
В январе 2014 года Банк России предостерег россиян и компании от использования виртуальных валют, рассматривая такие операции как потенциально сомнительные.
Эта валюта также позволяет ее обладателю сохранять в случае необходимости полную анонимность. Однако в последнее время ее положение ухудшилось из-за законодательных ограничений, которые наложили на ее использование ряд стран мира.
Стоит добавить, что биткоины использовались в качестве средства оплаты на анонимной торговой площадке Silk Road ("Шелковый путь"), где продавались наркотики, реквизиты банковских карт и запрещенные книги.