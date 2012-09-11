Совет по защите детей образован при президенте России

Владимир Путин. Фото: президент.рф

В России образован Координационный совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. Главой Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Текст указа размещен на сайте главы государства. Документом утверждаются положение о Совете и его состав. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как отмечается в положении, Совет является совещательным и консультативным органом при президенте РФ, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов власти различного уровня, общественных объединений, научных и других организаций "при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы".

Председателем Совета назначена глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а заместителем – зампред российского правительства Ольга Голодец. Секретарем Совета станет глава Комитета СФ по науке, образованию, культуре и информационной политике Зинаида Драгункина.

Кроме того, в состав Совета вошли: министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр юстиции Александр Коновалов, заместитель председателя Госдумы Людмила Швецова, детский омбудсмен Павел Астахов, член Общественной палаты Евгений Брюн, пианист Денис Мацуев и другие.