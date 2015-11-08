Владимир Путин подписал указ о приостановке полетов в Египет

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Владимир Путин подписал указ о временном запрете перелетов из России в Египет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет", – говорится в тексте документа.

Кроме того, туроператорам рекомендуется воздержаться от продаж гражданам туров в Египет.

Правительство должно будет принять меры для возвращения российских граждан из Египта, а МИД РФ - скоординировать действия с властями Египта.

Государство поможет турфирмам, пострадавшим из-за ситуации в Египте

Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Предложение было одобрено президентом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить программу оказания поддержки туроператорам, пострадавшим от приостановки авиасообщения с Египтом.

При этом, возвращение отдыхающих из Египта проходит по плану с учетом ранее приобретенных билетов.

Багаж российских туристов, выезжающих из Египта, доставляют в Россию отдельно на военных самолетах. Для вывоза багажа задействованы самолеты Ил-76.

Помимо военного ведомства, вещи туристов из Египта вывозят МЧС и "Почта России".

Как сообщил ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, авиационное сообщение с Египтом приостановлено по меньшей мере на несколько недель.