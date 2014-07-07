За полгода Россия выручила от продажи оружия 5,6 млрд долларов - Путин

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За шесть месяцев 2014 года Россия получила от продажи оружия 5,6 миллиарда долларов, а портфель заказов увеличился до 50 миллиардов, сообщил на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Путин.

Как отмечает МИА "Россия сегодня", по итогам 2013 года объем экспортных продаж вооружения составил 15,7 миллиарда долларов, а к началу февраля 2014 портфель экспортных заказов на российскую военную продукцию равнялся 40 миллиардам долларов.

В прошлом году Россия поставила вооружение в 65 стран мира, а с 89 государствами были подписаны соглашения о военно-техническом сотрудничестве. В начале текущего года сообщалось, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, в первую очередь, поставляют военную технику отечественным вооруженным силам.

Наибольшим спросом у покупателей пользуются авиационная и морская техника, а также авиационные запчасти.