Владимир Путин поручил проработать ответные меры на санкции Запада

Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин поручил правительству России проработать ответные меры на западные санкции, сообщает во вторник, 5 августа, МИА "Россия сегодня".

По словам президента, ответ на западные санкции должен быть аккуратным. В частности, необходимо поддержать отечественных производителей и не навредить потребителям.

"Делать нужно крайне аккуратно, чтобы производителей отечественных поддержать, но потребителям не навредить", - цитирует агентство Путина.

Напомним, 31 июля Совет Евросоюза принял законодательное постановление о введении секторальных санкций против России, которые предварительно были одобрены постпредами 28 стран ЕС.

Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе.

Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. Санкции вступили в силу с 1 августа.

Первый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу в марте 2014 года. Позднее перечень неоднократно расширялся.

Санкции в отношении России ввели и другие страны. В частности: США, Канада, Австралия и Япония.