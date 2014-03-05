Форма поиска по сайту

05 марта 2014, 15:37

Политика

России необходимо сотрудничать с украинскими партнерами - Путин

Президент России Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС

России необходимо поддерживать сотрудничество с украинскими партнерами, заявил президент России Владимир Путин.

Он также посоветовал правительству не перекладывать политическую ситуацию в соседней стране на вопросы экономического сотрудничества.

"Нужно сотрудничать со всеми традиционными партнерами, безусловно, обеспечивая наши интересы", - цитирует слова главы государства ИТАР-ТАСС.

Добавим, политический кризис на Украине начался в ноябре 2013 года, после того как власти отложили подписание соглашения о евроинтеграции. В Киеве и ряде крупных городов страны проходили массовые митинги.

В феврале 2014 года начались столкновения протестующих с милицией и бойцами "Беркута". Митингующие требовали немедленной отставки президента, а также восстановления в стране Конституции 2004 года.

22 февраля депутаты Верховной рады проголосовали за отставку президента Виктора Януковича и проведение досрочных выборов 25 мая.

