России необходимо сотрудничать с украинскими партнерами - Путин

Президент России Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС
России необходимо поддерживать сотрудничество с украинскими партнерами, заявил президент России Владимир Путин.
Он также посоветовал правительству не перекладывать политическую ситуацию в соседней стране на вопросы экономического сотрудничества.
"Нужно сотрудничать со всеми традиционными партнерами, безусловно, обеспечивая наши интересы", - цитирует слова главы государства ИТАР-ТАСС.
Добавим, политический кризис на Украине начался в ноябре 2013 года, после того как власти отложили подписание соглашения о евроинтеграции. В Киеве и ряде крупных городов страны проходили массовые митинги.
В феврале 2014 года начались столкновения протестующих с милицией и бойцами "Беркута". Митингующие требовали немедленной отставки президента, а также восстановления в стране Конституции 2004 года.
22 февраля депутаты Верховной рады проголосовали за отставку президента Виктора Януковича и проведение досрочных выборов 25 мая.