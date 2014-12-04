Россия продолжит оказывать помощь Украине - Путин

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Владимир Путин заявил, что российские власти и "европейские коллеги" должны не "политиканствовать", а оказать помощь Украине. Этот тезис президент России озвучил в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию, передает корреспондент М24.ru.

"Мы не только поддержали Украину в трудный момент ее истории, но и способствовали развитию отношений в девяностые годы, - отметил Путин. - Сегодня нужно не политиканствовать, а оказать помощь Украине".

Президент подчеркнул, что Россия и без того оказывает серьезную поддержку соседнему государству. "Мы внесли огромный вклад в поддержку Украины. Российские банки внесли около 25 миллиардов долларов в экономику соседней страны, Министерство финансов - 3 миллиарда долларов, еще 4,5 миллиарда внес "Газпром", - заявил Путин.

По словам президента, проблемы у Украины начались с момента переноса сроков подписания экономической части договора об Ассоциации с Евросоюзом. "Зачем они это сделали? Разорили страну, с учетом того, что сроки подписания договора и после смены власти были перенесены", - резюмировал глава государства.

Он напомнил, что Молдавия, Грузия и Украина подписали 27 июня соглашение об ассоциации с Евросоюзом. С Украиной был подписан экономический блок документа, тогда как политический уже подписали ранее.

Добавим, что первое послание президента было озвучено 24 февраля 1994 года и с тех пор проводится каждый год.

Кроме того, президент ежегодно проводит бюджетные послания, "прямые линии" и пресс-конференции. Встреча с журналистами в этом году запланирована на 18 декабря.

При этом в октябре 2014 года Путин отменил ежегодные бюджетные послания, которые пересекались с основным выступлением перед Федеральным собранием.