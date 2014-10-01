Ежегодно на соцподдержку старшего поколения выделяется около 150 млрд рублей

"Интервью": Владимир Петросян - о праздновании Дня пожилых людей

В столице ежегодно на социальную поддержку старшего поколения выделяется около 150 миллиардов рублей. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" заявил руководитель столичного департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

"В Москве сегодня 3 миллиона пенсионеров. И все 3 миллиона пользуются социальной поддержкой города. Ежегодно на социальную поддержку старшего поколения из бюджета города Москвы выделяется порядка 150 миллиардов рублей. Из них 110 миллиардов - это городские доплаты к пенсии", - пояснил глава департамента.

Он напомнил, что старшему поколению предоставляется бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатное санаторно-курортное лечение, льготное лекарственное обеспечение, бесплатное посещение центров социального обслуживания и другие виды поддержки.

Владимир Петросян также сообщил, что в Москве существует комплекс мер "Лучшая половина жизни". "Это красивая программа развития активного долголетия в городе Москве. Это единый комплекс мероприятий, который приведет к активному долголетию. Это конечно и создание безбарьерной доступной среды для старшего поколения, это конечно же труд и занятость для старшего поколения, это и образование. Почему бы и нет? Люди старшего возраста хотят получать образование в Москве. Сегодня работает 11 университетов для старшего поколения", - рассказал он.

Напомним, что в столице уже существует около 20 кружков иностранных языков для пожилых людей и 120 курсов компьютерной грамотности в библиотеках и центрах соцобслуживания. За три года их закончили около 25 тысяч пенсионеров.