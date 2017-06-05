Мединский выпустил учебник по военной истории России

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Министр культуры РФ Владимир Мединский представил учебник "Военная история России" на фестивале "Красная площадь" 5 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы минкульта, учебник был написан группой ученых, а он выступил в качестве главного редактора.

Мединский также отметил, что читать новый учебник будет не менее интересно, чем художественную литературу: история России рассказывается "сквозь призму ее военной славы". Кроме того, составители соотнесли ход событий в стране с мировой и европейской историей.

Пособие рекомендовано для учащихся 6–11 классов в качестве дополнительного чтения и углубленного изучения истории.