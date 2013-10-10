Леннокс Льюис намерен вернуться на ринг и победить Владимира Кличко

Леннокс Льюис. Фото: ИТАР-ТАСС

Знаменитый британский боксер-супертяж Леннокс Льюис намерен вернуться на ринг, чтобы победить украинца Владимира Кличко. Об этом он заявил на встрече с российскими промоутерами.

По имеющимся данным, промоутеры предложили Льюису 50 миллионов долларов за бой с Кличко. Британец потребовал увеличить гонорар в два раза, пишет The daily mail.

Льюис отметил, что наберет форму в течение полугода, после чего будет готов к бою с Кличко. Промоутеры хотели бы увидеть матч-реванш боя Виталий Кличко - Льюис, который состоялся в 2003 году в Лос-Анджелесе, но сам боксер намерен встретиться с младшим из братьев Кличко - Владимиром.

Бой Льюис-Кличко завершился досрочно из-за рассечения у Виталия. Впрочем, по судейскому счету украинец имел некоторое преимущество.

Льюис провел за карьеру 44 боя, в которых одержал 41 победу, в том числе 32 - нокаутом, потерпел два поражения (оба нокаутом) и один поединок завершился вничью.

Примечательно, что Макколл и Рахман, которые сумели нокаутировать британца, в матчах-реваншах проигрывали ему досрочно.