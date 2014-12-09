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Экономика и предпринимательство

09 декабря 2014, 18:33

Город передаст подвалы собственникам жилья

Владимир Ефимов подвалы собственность жильцы экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: m24.ru

Город готов отдать почти 3 тысячи кв. метров подвалов в собственность жителей многоквартирных домов. Постановление об отказе города от права на нежилые подвальные помещения рассмотрели на заседании столичного правительства, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

"Мы считаем возможным отказ от своего имущества путем издания постановления на уровне правительства Москвы. Такой шаг позволит оперативно решать вопросы с помещениями, обладающими признаками общедолевого имущества, которые могут эффективно использоваться жильцами дома", - отметил глава департамента городского имущества Владимир Ефимов.

Сейчас город готов отдать в собственность москвичам более 2 тысяч кв. метров подвальных помещений. После погашения права города на эти объекты департамент проинформирует москвичей о возможности оформления подвалов в общедолевую собственность.

"Полагаю, что собственники квартир смогут оформить свои права на подвальные помещения в начале февраля. Новые объекты мы подготовим уже к марту и далее будем делать это раз в квартал", - добавил Ефимов.

При этом подвальные помещения не могут перейти бизнес-структурам, сообщил M24.ru член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Валерий Теличенко. "Речь идет только об использовании подвальных помещений для развития деятельности ТСЖ, может быть, даже коммерческой, - сообщил Теличенко. - Есть перечень видов деятельности, которые нельзя осуществлять в подвальных помещениях, поскольку там специальный режим воздухообмена, освещения и безопасности. Решения по использованию подвалов должны приниматься на общем собрании собственников жилья, но решение о продаже не должны принимать собственники".

По словам депутата, в первую очередь в подвальных помещениях заинтересуются предприниматели, которым необходимы подсобные и складские помещения, а также те, кто занимается мелким ремонтом. "В подвалах длительное время находиться нельзя, хотя сейчас много примеров, когда в там располагаются спортивные клубы, фитнес-клубы и хостелы. Для начала в подвалах необходимо провести все необходимые работы с устройством вентиляции, провести монтаж инженерных и пожарных систем, а также систем сигнализации", – заключил Теличенко.

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