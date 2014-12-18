"Википедия" впервые подвела итоги года

Фото: скриншот ролика "Википедии"

"Википедия" впервые в своей истории подвела итоги года. Результаты аналитики интернет-энциклопедия представили в ролике, который был опубликован на YouTube.

Видео стало нарезкой из текстов, фотографий, скриншотов статей, посвященных главным событиям уходящего года. Материалы, которые редактировали и читали пользователи онлайн-энциклопедии, посвящены Олимпиаде в Сочи, референдуму в Шотландии, Чемпионату мира по футболу, Ice Bucket Challenge, африканской лихорадке Эбола и многому другому.

Что касается развлечений, то наиболее популярными на "Википедии" стали статьи о Евровидении и его победителе Кончите Вурст, сериалах "Игра престолов", "Во все тяжкие", "Доктор Кто".

Оказалось, что в 2014 году пользователи 100 миллионов раз редактировали статьи в "Википедии". Примечательно, что в ролике можно увидеть статьи из интернет-энциклопедии на разных языках, в том числе и на русском.

Напомним, что итоги уходящего года уже подвели сервис YouTube, поисковики "Яндекс" и Google.