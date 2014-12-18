Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

18 декабря 2014, 15:14

"Википедия" впервые подвела итоги года

Википедия статьи итоги года

Фото: скриншот ролика "Википедии"

"Википедия" впервые в своей истории подвела итоги года. Результаты аналитики интернет-энциклопедия представили в ролике, который был опубликован на YouTube.

Видео стало нарезкой из текстов, фотографий, скриншотов статей, посвященных главным событиям уходящего года. Материалы, которые редактировали и читали пользователи онлайн-энциклопедии, посвящены Олимпиаде в Сочи, референдуму в Шотландии, Чемпионату мира по футболу, Ice Bucket Challenge, африканской лихорадке Эбола и многому другому.

Что касается развлечений, то наиболее популярными на "Википедии" стали статьи о Евровидении и его победителе Кончите Вурст, сериалах "Игра престолов", "Во все тяжкие", "Доктор Кто".

Ссылки по теме

Оказалось, что в 2014 году пользователи 100 миллионов раз редактировали статьи в "Википедии". Примечательно, что в ролике можно увидеть статьи из интернет-энциклопедии на разных языках, в том числе и на русском.

Напомним, что итоги уходящего года уже подвели сервис YouTube, поисковики "Яндекс" и Google.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать