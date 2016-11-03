Верховный суд предложил запретить аресты бизнесменов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Верховный суд предложил запретить аресты подозреваемых по некоторым экономическим статьям Уголовного кодекса. В их число попали махинации в сфере предпринимательской деятельности и отмывание доходов, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту пленума Верховного суда, под арест не будут заключать подозреваемых в разглашении банковской, налоговой или коммерческой тайны, растрате средств или мошенничестве в сфере бизнеса. Также заключения под стражу могут избежать фигуранты дел о легализации денег, манипулировании рынком, незаконном обороте драгоценных металлов и других статей.

Такие послабления могут ввести для предпринимателей, имеющих постоянную регистрацию в России. Помимо этого, они не должны нарушать ранее избранную меру пресечения и скрываться от органов следствия и суда.

Также в документе предлагается не сажать под арест соучастников предпринимателей при аналогичных условиях.