Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Великобритании

Фото: FA/Peter Byrne

Посольство России в Великобритании рекомендовало гражданам России воздержаться от посещения Соединенного Королевства, говорится в заявлении посольства.

"В связи с предельным уровнем угрозы безопасности, "неизбежностью уже в ближайшее время", по определению британских спецслужб, нового террористического акта, до стабилизации властями ситуации и до снижения степени опасности Посольство рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию, особенно от посещения мегаполисов, если такие поездки не продиктованы крайней необходимостью", – говорится в сообщении.

Ранее полиция Британии задержала восьмого подозреваемого в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена", который произошел 22 мая. В результате взрыва погибли 22 человека, еще 64 – получили ранения. Полиция уже установила личность исполнителя взрыва.