Власти Великобритании подтвердили личность устроившего теракт в Манчестере

Фото: ТАСС/Peter Byrne

Спецслужбы Великобритании подтвердили личность смертника, совершившего теракт на стадионе в Манчестере, сообщает Associated Press.

Глава полиции графства большой Манчестер Иэн Хопкинс ранее заявил журналистам, что взрывы произвел 22-летний Салман Абеди. Следователи выясняют, был ли Абеди один или действовал как член террористической группировки.

Взрыв на стадионе "Манчестер Арена" прогремел поздно вечером в понедельник, 22 мая. В результате погибли 22 человека, 59 получили ранения.