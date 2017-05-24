Форма поиска по сайту

24 мая 2017, 00:59

В мире

Власти Великобритании подтвердили личность устроившего теракт в Манчестере

Фото: ТАСС/Peter Byrne

Спецслужбы Великобритании подтвердили личность смертника, совершившего теракт на стадионе в Манчестере, сообщает Associated Press.

Глава полиции графства большой Манчестер Иэн Хопкинс ранее заявил журналистам, что взрывы произвел 22-летний Салман Абеди. Следователи выясняют, был ли Абеди один или действовал как член террористической группировки.

Взрыв на стадионе "Манчестер Арена" прогремел поздно вечером в понедельник, 22 мая. В результате погибли 22 человека, 59 получили ранения.

Великобритания теракт Манчестер жизнь в мире

Главное

