Шотландия отказалась от независимости

Фото: vesti.ru

Премьер Шотландии Алекс Сэлмонд признал, что большинство шотландцев не хотят отделяться от Великобритании, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Я принимаю это решение народа и призываю всех шотландцев признать этот результат, полученный демократическим путем", - сказал он.

В референдуме приняли участие 88,1% шотландцев. За отделение проголосовали 45% избирателей, а против – 55%.

Отметим, что отделиться от Великобритании хотело большинство жителей области Глазго с одноименным городом, а столица Шотландии Эдинбург проголосовала против независимости.

В референдуме был всего один вопрос: "Хотите ли Вы отделения от Великобритании?" В голосовании могли участвовать все жители Шотландии, достигшие 16-летнего возраста.

Напомним, что с 854 по 1707 годы Шотландия была независимым государством. В 1603 году король Шотландии Яков VI стал королем Англии, объединив государства в личную унию. Они не стали единой державой, но были независимыми королевствами, имевшими общего монарха. В 1707 году, с принятием английским и шотландским парламентами Акта об Унии, два королевства образовали единое Королевство Великобритания.

Шотландия обладает наибольшей автономной из всех стран Великобритании. В стране функционирует собственный парламент, исполнительная власть и судебная система. Кроме того, большинство жителей имеют отличное от Англии вероисповедание и принадлежат к так называемой церкви Шотландии, организованной по пресвитерианскому типу (протестанты).